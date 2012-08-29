У Великій Британії розчаровані рішенням Вищого спецсуду у справі Тимошенко

Про це заявив міністр Великої Британії у справах Європи Девід Лідінгтон, повідомляє Тиждень.ua.

«Мені дуже прикро чути, що Вищий спеціалізований суд з цивільних та кримінальних справ відхилив останню скаргу Юлії Тимошенко на рішення проти неї від 11 жовтня 2011 року. Ми постійно звертали увагу на занепокоєність незалежних експертів з приводу проведення суду над пані Тимошенко та іншими представниками опозиції», - зазначив дипломат.

«Велика Британія буде продовжувати тиснути на Україну, щоб вона припинила вибіркове правосуддя та забезпечила, щоб опозиція могла повною мірою брати участь у вільних та справедливих парламентських виборах у жовтні. Без чітких доказів, що Україна підтримує демократію та верховенство права, просування угоди про асоціацію України з ЄС і далі буде ускладнено», - додав Лідінгтон.