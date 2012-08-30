«Спільна справа» заявляє про тотальний адмінресурс і підкуп виборців

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив куратор моніторинг-центру «Спільної справи» Сергій Тищенко, представляючи “Моніторинг порушень виборчого законодавства за 23-30 серпня 2012 р.".

Він розповів про маніпуляції при формуванні окружних виборчих комісій, про масове використання адміністративного ресурсу та нові факти прямого підкуп виборців, при цьому продемонструвавши фото- та відеопідтвердження своїх слів.

«Відбувається застосування адмінресурсу, а підкуп виборців уже такий відвертий, що вони вже навіть не бояться телекамер, роблять це нахабно», - наголосив С.Тищенко.

За його словами, при цьому відсутня реакція правоохоронних органів, Центрвиборчкому на зафіксовані факти.

С.Тищенко заявив, що міністри, інші високопосадовці відкривають нові соціальні об’єкти, видають акти на землю, роздають шкільні автобуси, і «все це відбувається під прапорами партії, тобто використання службового становища, застосування ресурсу – відкриття соціального об’єкту, спорудженого за державного і місцевого бюджету, а все це подається так, що ми партія влади і все це наше».

На тему: ЦВК знає, що виборців уже купують, але розводить руками

Учасники прес-конференції окрему увагу приділили Харківській області, де порушення, на їхнє переконання, носять найбільш системний характер.

Так, координатор харківського обласного відділення «Спільної справи» Антоніна Кравченко повідомила, що в цій області у всіх заходах влади соціального спрямування беруть участь кандидати у народні депутати від Партії регіонів.

Вона продемонструвала фото, які свідчать, що 22 серпня на відкритті реконструйованого міського парку були присутні усі кандидати у народні депутати від партії влади в області, а на церемонії з нагоди визволення Харкова від фашистьких загарбників наступного дня окремі кандидати навіть вручали нагороди разом із керівництвом регіону.

Як сказала А.Кравченко, складається враження, що за кожним кандидатом у народні депутати від влади у Харківській області закріплено високопосадовця, який їздить із ним регіоном, агітує, а інколи «бере участь у маніпуляції – коли те, що було зроблено на підставі державних програм, представляється як здобуток кандидата від Партії регіонів».

За її словами, на харківському телебаченні кожного дня по кілька разів демонструються сюжети, які мають на меті формувати позитивний імідж провладних кандидатів, тоді як представників опозиції взагалі не показують.

Також учасники прес-конференції продемонстрували сюжет з випуску новин харківського телеканалу, в якому розповідається про те, як міністр освіти Дмитро Табачник роздає шкільні автобуси, а потім подаються інтерв’ю кандидатів від влади, зокрема, брата міського голови Харкові Михайла Добкіна - Дмитра Добкіна, який розповідає про цю подію, наче він має безпосереднє відношення до неї.