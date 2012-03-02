ЦВК знає, що виборців уже купують, але розводить руками

Заступник голови Центральної виборчої комісії Жанна УСЕНКО-ЧОРНА сподівається на адекватну реакцію ЦВК на порушення під час парламентської виборчої кампанії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на прес-конференції.

«ЦВК буде намагатися, я сподіваюся, …відшукати сили і мужність застосувати закон і сприяти реалізації виборчих прав громадян», - сказала Ж.УСЕНКО-ЧОРНА.

Вона висловила жаль, що, відповідно до чинного законодавства, ЦВК має неширокий інструментарій впливу на ситуацію під час виборчої кампанії.

Заступник голови ЦВК пояснила, що комісія має фактично повноваження адміністратора, але, водночас, може ухвалювати методичні рекомендації для місцевих виборчих комісій з метою реалізації рівних прав кандидатів у депутати.

Ж.УСЕНКО-ЧОРНА зауважила, що вже сьогодні, задовго до старту виборчої кампанії, можна спостерігати певні порушення. Серед них вона назвала такі, що мають ознаки підкупу виборців і як приклад навела розповсюдження серед громадян продуктових наборів.

Заступник голови ЦВК висловила сподівання, що вже під час виборчої кампанії на такі дії буде адекватна реакція.