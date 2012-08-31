Міліція наполягає, що організатор платних мітингів убився сам

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в м. Києві, 28 серпня о 9:25 до чергової частини Деснянського райуправління столичної міліції по спецлінії 102 надійшло повідомлення, що біля будинку 81/1 по вул. Оноре де Бальзака лежить чоловік без ознак життя. Слідчо-оперативна група районної міліції, що виїхала на місце виклику, виявила біля під’їзду труп 36-річного місцевого мешканця, який проживав на 4-му поверсі цього будинку.

«При огляді тіла небіжчика лікарі на місці події не виявили жодних слідів насильницької смерті, однак попередньо констатували тілесні ушкодження у вигляді численних переломів, характерних при падінні з висоти», - говориться в повідомленні.

За офіційними висновками судово-медичної експертизи смерть потерпілого настала внаслідок перелому кісток скелету з ушкодженнями внутрішніх органів, характерних при падінні з висоти. Інших тілесних ушкоджень, які б могли спричинити смерть, під час розтину тіла – не виявлено, зазначили у міліції і нагадали, що 29 серпня в мережі Інтернет з’явилася інформація під заголовками «В столиці убито організатора мітингів Руслана Багмута».

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Багмут був відомий в Україні як організатор акцій політичної спрямованості, для яких збиралася оплачувана масовка, зауважує Лента.ру. Зокрема, він співпрацював з представником правлячої Партії регіонів Олегом Калашніковим, який координував акції проти екс-прем'єра Юлії Тимошенко в період суду над нею.

Влітку минулого року Багмут виступив по ТБ з обвинуваченнями на адресу Партії регіонів, заявивши, що вона "кидає людей на гроші". Він повідомив, що отримав замовлення від Калашникова на мітинг біля будівлі суду, де проходив процес над Тимошенко. Учасникам при цьому, як стверджувалося, було обіцяно по сто гривень. Люди були зібрані, однак обіцяних грошей вони не отримали.