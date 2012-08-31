У Миколаєві суд виправдав мовних активістів

Як повідомив кореспонденту УНІАН голова НГО ВО «Свобода» Ігор Дерев’янко, Центральний районний суд м. Миколаєва 30 серпня виніс виправдувальну ухвалу стосовно членів Миколаївської міської організації ВО «Свобода» Володимира Губського і Володимира Заїкіна, затриманих під час пікету.

Згідно з його інформацією, справа була закрита з огляду на те, що суддя не побачив в діях затриманих складу правопорушень, передбачених статтею 173 КУпАП (дрібне хуліганство) - нецензурна лайка в громадських місцях, образливе приставання до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян.

За словами І.Дерев’янка, двох з чотирьох затриманих відпустили в день затримання – 21 серпня, оскільки, згідно з міліційними протоколами, не було підстав їх затримувати. Ще двом – В.Губському і В.Заїкіну були вручені повістки на засідання суду 30 серпня.

Проте, як повідомляє голова НГО ВО «Свобода», на засіданні до розгляду справи по суті не дійшло, оскільки дії затриманих ніяк не співпадали з тими порушеннями, які передбачає стаття 173.

І.Дерев’янко також повідомив, що "одночасно зі "свободівцями" були затримані ще четверо "гопників". У Центральному райвідділі міліції вони знаходилися поряд з нашими хлопцями і чинили на них тиск. Потім наших відвезли до суду, а ті зникли з райвідділу".

"Суд не підтвердив, що свободівці – провокатори", - підкреслив І.Дерев’янко.

Як повідомляв УНІАН, 21 серпня, Миколаївська міська рада на 19-й черговій сесії прийняла рішення про надання російській мові статусу регіональної.

Перед засіданням біля будівлі міськвиконкому проходили два пікети – на захист української мови і на захист російської. Перший пікет був організований міською організацією ВО «Свобода», представниками ВО «Батьківщина» і УНП. Другий пікет організований «Руським блоком» і Партією регіонів. О 9 годині 15 хвилин, біля другого пікету з'явилися кремезні молоді люди і почали висловлювати погрози і лайки на адресу «свободівців». Потім у ряди «свободівців» полетіла димова шашка. У відповідь на обурення з їхнього боку, міліція відтіснила близько 5 чоловік з опозиції і відвела в будівлю міськвиконкому. Агресивних молодиків міліція попросила відійти вбік, нікого з них не затримавши.

Внаслідок міліцією були затримані четверо «свободівців». Того ж дня їх відпустили, вручивши повістки для явки до Центрального районного суду м. Миколаєва на наступне засідання.