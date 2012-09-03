Лукашенко: справжня опозиція має боротися до кінця, а не брязкати язиком

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента Білорусі, таку думку він висловив, коментуючи хід парламентської виборчої кампанії.

«Те, що опозиція може користуватися піаром, це в політиці нормально. Але якщо ти якось позиціонуєш себе, пропонуєш за тебе голосувати, показуєш товар лицем, показуєш себе народу, то треба йти до кінця. Якби це була справжня опозиція, вона б боролася до кінця. Якщо ти просто брязкаєш язиком, отож, ти виконуєш чиєсь замовлення або хочеш похизуватися якийсь час перед людьми», - сказав О.Лукашенко.

На його думку, в Білорусі опозиції як такої немає, а ті, хто закликає до бойкоту виборів, це не опозиція, а п'ята колона.

«Тому я часто повторюю: це не опозиція. Опозиція боротиметься, боротиметься за владу, за інтереси народів або ще за щось. Це п'ята колона, вони діють на користь певних сил, які іноді знаходяться за межами нашої країни. Опозиція боротиметься, п'ята колона – дестабілізуватиме становище, зокрема і такими методами», — підкреслив білоруський Президент.

О.Лукашенко вважає, що якщо людина спочатку не вірить у свою перемогу на виборах, вона не повинна висуватися кандидатом. «Ми ж нікого не примушуємо. Тому немає тут ніякої опозиційності. Є робота – безглузда, щоб перекинути в даному випадку цей процес, а якщо пощастить, то і країну. Але я часто кажу: цього не буде, не вийде», - заявив Президент Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, 30 серпня голова ЦВК Білорусі Лідія Єрмошина заявила, що кандидати в депутати під час передвиборних дебатів не можуть агітувати за бойкот виборів. «Кандидати попереджатимуться наперед. Якщо вони не послухають це, то можуть підставити інших претендентів, оскільки дебати можуть бути зірвані», - зазначила Л.Єрмошина.

Вона підкреслила, що в цілому кандидати можуть агітувати за бойкот, але не повинні робити це в ефірі телебачення і радіо, який держава їм надає безплатно.