У Білорусі «зачищають» соціальні мережі й арештовують адмінів

У Мінську затримано адміністраторів опозиційних груп у соціальних мережах.

Про це повідомляє білоруський сайт «Charter97»

За попередньою інформацією, затримано Павла Євтехєєва, Андрія Ткачова, Романа Протасевича і ще 2-3 людей.

Також КДБ зламав у соціальній мережі «Вконтакте» інтернет-співтовариство «Набрид нам цей Лукашенко», в якому налічувалося 37 тис. користувачів, і «Лише ШОС», в якому було понад 15 тис. користувачів.

Як повідомив сайт charter97.org один із модераторів групи «Набрид нам цей Лукашенко» Сергій Беспалов, за адресою його прописки пройшов обшук. Сам активіст залишився на волі, оскільки перебуває в іншому місці.

«Наша група вже давно муляла очі спецслужбам. Групу «Набрид нам цей Лукашенко» хотіли видалити ще з самого початку «мовчазних акцій». Минулого літа це не вдалося, а зараз вони взяли реванш - мабуть, залучили сторонніх фахівців. Найгірше те, що йдуть арешти людей, які коли-небудь адміністрували групу. Але цих людей багато й навіть ми не завжди знаємо їхні реальні імена й прізвища. Останнім часом ми підтримували кампанію бойкоту, можливо, це також вплинуло на ситуацію. Плюс чекісти вирішили зробити подарунок Лукашенку на день народження.

Ми ще годину тому зв'язалися з технічною підтримкою соціальної мережі «Вконтакте» й повідомили про злом співтовариства, але досі нам не відповіли», - сказав у інтерв'ю charter97.org один із адміністраторів групи, який залишився на волі.