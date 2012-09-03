У Росії розпереживалися, що Захід втягує Україну у свої тенета

Західні неурядові організації намагаються втягнути Україну в свою орбіту.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це голова представництва Росспівробітництва в Україні Костянтин Воробйов заявив у Москві на нараді керівників представництв і представників Росспівробітництва.

«Потрібно поглянути, як діють в Україні наші «колеги» з інших країн. Усі західні інформаційно-культурні центри, які існують в Україні, забезпечують єдність державної гуманітарної політики, яка спрямована на залучення України до орбіти Євросоюзу, США та їх партнерів», - сказав К.Воробйов.

На його думку, західні центри намагаються створити нове громадянське суспільство «за незрозумілими для багатьох українців європейськими стандартами, що викликає протидію всередині суспільства».

Як вважає К.Воробйов, для цього в Україні реалізуються широкомасштабні й добре фінансовані проекти й програми, що передбачають як традиційні види діяльності – фестивалі, конкурси, концерти, так і принципово нові речі. Зокрема, сказав він, застосовуються, нові технології у сфері інформаційних обмінів, дистанційні форми навчання.

«Всі працюючі на території України польські недержавні організації вважають своїм обов'язком координувати свою діяльність із єдиним центром. У Києві таким центром є повний аналог Росспівробітництва – польський інститут, структура польського МЗС», - сказав він.

К.Воробйов заявив, що головним напрямком діяльності поляків є українська молодь і підготовка лояльних кадрів, майбутніх лідерів, які орієнтуються на розвиток найтісніших відносин із Польщею.

Зокрема, за його словами, у Вінниці, де проживає менше 1% поляків, створено культурний центр, де, окрім гуманітарної роботи, всі жителі міста можуть отримати медичну консультацію на сучасному обладнанні.

«Таких прикладів багато, й нам є що перейняти у наших колег», - сказав К.Воробйов.

Він заявив, що дії Росії в Україні роз'єднані й потрібна координація зусиль.