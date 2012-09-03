ВР хоче почути від міністра, чи був Яценко у ДТП
Фракція НУ-НС вимагає в п’ятницю під час години запитань до уряду заслухати інформацію міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка щодо ДТП за участю народного депутата Антона Яценка.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час Погоджувальної ради заявив лідер фракції НУ-НС Микола Мартиненко.
За його словами, інформація, яка є в ЗМІ, дуже суперечлива, оскільки з одного боку кажуть, що А.Яценко був у машині, а з другого, що не був.
«Тому міністр внутрішніх справ має поінформувати, яка насправді була ситуація з ДТП», - сказав М.Мартиненко.
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У свою чергу, голова Верховної Ради України Володимир Литвин поінформував, що він вже офіційно звернувся до міністра внутрішніх справ щодо даного ДТП.
Крім того, додав голова ВР, В.Захарченко в складі всього уряду буде присутнім у ВР в п’ятницю на годині запитань до уряду і депутати матимуть змогу з’ясувати у нього всю інформацію щодо цього ДТП.