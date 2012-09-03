ВР хоче почути від міністра, чи був Яценко у ДТП

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час Погоджувальної ради заявив лідер фракції НУ-НС Микола Мартиненко.

За його словами, інформація, яка є в ЗМІ, дуже суперечлива, оскільки з одного боку кажуть, що А.Яценко був у машині, а з другого, що не був.

«Тому міністр внутрішніх справ має поінформувати, яка насправді була ситуація з ДТП», - сказав М.Мартиненко.

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У свою чергу, голова Верховної Ради України Володимир Литвин поінформував, що він вже офіційно звернувся до міністра внутрішніх справ щодо даного ДТП.

Крім того, додав голова ВР, В.Захарченко в складі всього уряду буде присутнім у ВР в п’ятницю на годині запитань до уряду і депутати матимуть змогу з’ясувати у нього всю інформацію щодо цього ДТП.