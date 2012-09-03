Регіонал подає в суд на ЗМІ за повідомлення про його причетність до ДТП

Народний депутат України, член фракції Партії регіонів Антон Яценко обіцяє звернутися до суду із позовом про захист честі та гідності через звинувачення окремих ЗМІ у його причетності до ДТП, в якій загинула людина.

Про це А.Яценко заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Я позиватимусь до фізичної особи - журналіста Артема Шевченка, і черкаського сайту "Про головне" з вимогою спростувати цю неправдиву інформацію... Журналіст, чи не розуміючи, чи використовуючи брудні технології, чи на замовлення зробив отаку гидоту, і мої честь і гідність повністю вимарані, тому я найближчим часом звернусь до суду, і я сподіваюся, що я цей суд виграю", - сказав А.Яценко.

Він додав також, що вимагатиме від відповідачів моральної компенсації, яка може сягнути декількох тисяч гривень, але ці кошти не забере собі, а попросить перерахувати їх до якоїсь соціальної установи. У той же час А.Яценко зауважив, що не позиватиметься до журналіста А.Шевченка, якщо той принесе йому публічні вибачення за недостовірну інформацію.

Продовжуючи тему, депутат зазначив, що здогадується, кому вигідно було запустити проти нього наклепницьку інформацію. "Ми їх знайдемо", - запевнив він.

Також А.Яценко поінформував, що отримав на своє звернення відповіді від керівництва міліції та прокуратури Черкащини, в яких зазначається, що він «як водій, пасажир чи свідок» не причетний до цього ДТП з тяжкими наслідками.

Разом із тим А.Яценко наголосив, що він взагалі вже декілька місяців не сідає за кермо автомобіля. "Ну не їжджу я сам за кермом! Не їжджу, так в житті вже сталося!", - сказав він.

При цьому депутат зауважив, що "Мерседес Бенц 550 G", який потрапив у ДТП, належить його родичці. "Але я до нього ніякого відношення не маю, до водія - також. Мені дуже прикро, що загибель людини використовується для чорного піару", - підкреслив А.Яценко.

Він також зазначив, що прокурор Черкаської області повідомив йому, що у розпорядженні слідства є відеозапис автопригоди з камер спостереження автозаправки. "Найближчим часом, я гадаю, він буде наданий пресі і це питання буде знято", - запевнив А.Яценко.

Як повідомляє офіційний сайт ДАІ Черкаської області, 1 вересня близько 18.00 на 198 км автодороги Київ-Одеса, 26-річний водій автомобіля "ДЕУ Нексія", при виїзді з АЗС на автодорогу Київ-Одеса, виконуючи розворот у невстановленому місці, не впевнився в дорожній обстановці, не надав переваги у русі, та скоїв зіткнення з автомобілем "Мерседес Бенц GL 550", під керуванням непрацюючого, який рухався з боку Одеси в напрямку Києва. Внаслідок ДТП водій автомобіля "ДЕУ Нексія" від отриманих травм помер в Уманській міській лікарні, пасажири автомобіля "ДЕУ Нексія" отримали значні тілесні ушкодження.

Водночас, прокуратура Черкаської області встановила, що народний депутат А.Яценко непричетний до цього ДТП. Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар прокурора Черкаської області Вікторія Скорикова, прокуратура області провела перевірку за фактами, викладеними в ЗМІ. У ході перевірки встановлено, що депутат ніякого відношення до цього ДТП не має.