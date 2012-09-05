Від ГПУ вимагають порушити справу проти регіонала за підкуп виборців

Громадянський рух «Спільна справа» звернувся до Генеральної прокуратури з вимогою порушити кримінальну справу за фактом підкупу виборців народним депутатом України від Партії регіонів Владиславом Лук’яновим.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі громадянського руху «Спільна справа».

Як йдеться в повідомленні, активістами Донецького відділення «Спільної справи» в рамках незалежного моніторингу парламентських виборів зафіксовано зловживання службовим становищем та підкуп виборців на виборчому окрузі №54.

Так, зазначає «Спільна справа», «кандидат у депутати від Партії регіонів В.Лук'янов, перебуваючи у місті Шахтарськ Донецької області, здійснював підкуп виборців у пологовому будинку міста». Зокрема, вручав цінні подарунки кожній породіллі. «Організацією зустрічі кандидата з виборцями протиправно займались головний лікар пологового будинку та мер Шахтарська», йдеться в повідомленні.

Як доказ «Спільна справа» надає відео з цієї зустрічі.

Громадянський рух «Спільна справа» звернувся до Генеральної прокуратури з вимогою порушити за зазначеними фактами кримінальну справу за ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем) та за ст. 157 ККУ (перешкоджання реалізації виборчого права шляхом підкупу).

За даними Центральної виборчої комісії, В.Лук’янов балотується в народні депутати України по одномандатному виборчому округу №54.