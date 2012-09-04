Регіонал вважає, що на користь людям можна трохи порушити законодавство

Людям байдуже, звідки ідуть гроші на речі, які приносять їм користь, тому це не можна називати адмінресурсом. Про це в ефірі «5 каналу» заявив депутат-регіонал Владислав Лук’янов.

«Я вважаю, що для громадян байдуже за який кошт зробили дорогу, за який кошт зробили лікарню, за який кошт дітей відправили на фестиваль, де вони виступали. Для людей байдуже звідки ідуть речі, які ідуть на користь», – зазначив Лук’янов.

«Можна робити корисні речі і не порушувати закон, а можна налаштуватись на те, що будь-що зроблено для людей на користь, ми кажемо: це не можна робити – це адмінресурс, дорогу заасфальтували – адмінресурс, спортивні змагання адмінресурс. Хіба це нормально?», – заявив регіонал.