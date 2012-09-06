Тюремники кажуть, що обвішали Тимошенко камерами цілком законно

Про це повідомили УНІАН у прес-службі ДптСУ, коментуючи деякі заяви в ЗМІ щодо незаконності встановлення камер відеоспостереження у приміщеннях цієї лікарні.

У відповідності з діючою нормативною базою, співробітники Качанівської виправної колонії № 54 відповідають за охорону і безпеку засуджених жінок, які направлені з колонії для лікування чи проходження курсу реабілітації до медичних закладів МОЗ України, зазначає пенітенціарна служба.

«Перед переведенням засудженої Ю.Тимошенко до стаціонарного відділення в ЦКЛ було встановлено 3 відеокамери для постійного нагляду персоналу за засудженими, забезпечення заходів безпеки хворих, а також контролю дій персоналу та дій працівників варти Качанівської установи. Обладнання приміщення відеокамерами та іншими засобами охорони і безпеки відповідає вимогам чинного законодавства. План оснащення приміщення медичної палати було затверджено відповідними посадовими особами та погоджено з керівництвом лікарні.

У свою чергу, для забезпечення охорони громадського порядку було організовано несення служби співробітниками органів МВС України, що також передбачає здійснення відеоспостереження за приміщеннями загального користування медичного закладу та на прилеглій території ЦКЛ.

Дане питання (встановлення окремого посту та камер відеоспостереження), а також порядок несення служби і взаємодії співробітників різних відомств було погоджено керівництвом територіальних органів ДПтС та МВС України», - йдеться у повідомленні.

Таким чином, наголошують у ДптСУ, встановлення камер відеоспостереження в приміщеннях ЦКЛ «Укрзалізниці» є цілком законним, і вони використовуються з метою недопущення випадків порушення законодавства, нагляду за засудженими, забезпечення заходів безпеки хворих, а також контролю дій варти й інших осіб.

У пенітенціарній службі нагадали, що питання законності встановлення та використання камер відеоспостереження в установах ДПтС неодноразово перевірялось державними контролюючими та правозахисними органами, а також міжнародними правозахисними організаціями, у тому числі Європейським Комітетом проти катувань.

Практика застосування відеоспостереження у пенітенціарних закладах і приміщеннях утримання ув’язнених осіб передбачена національним та міжнародним законодавством.

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня партія «Батьківщина» заявила, що в лікарні, де перебуває Ю.Тимошенко, нелегально та невідомо ким встановлено три відеокамери. «Батьківщина» висловила вимогу припинити систематично порушувати право Ю.Тимошенко на конфіденційність.

Пізніше захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко повідомив, що захист екс-прем’єра вимагатиме порушити кримінальні справи проти тих, хто встановив несанкціоновані відеокамери.