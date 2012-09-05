«Батьківщина»: біля Тимошенко нелегально встановили ще три відеокамери

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби партії «Батьківщина».

Під час слухання в Окружному адміністративному суді м. Києва позову Ю.Тимошенко щодо неправомірності дій Державної пенітенціарної служби та Міністерства охорони здоров‘я з‘ясувалося, що лише три з шести камер відеоспостереження, встановлених на дев‘ятому поверсі лікарні «Укрзалізниці», де лікується екс-прем’єр, належать пенітенціарній службі.

За даними прес-служби партії, представники пенітенціарної служби надали суду план-схему, де зазначені пости охорони та місцезнаходження камер відеоспостереження. «Вони визнали, що лише три камери були встановлені ДПтС і не мають інформації, хто є власником ще трьох відеокамер. Представники пенітенціарної служби також не знають, хто переглядає записи з цих трьох відеокамер та куди ці відеозйомки можуть потрапити», - додали у прес-службі «Батьківщини».

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«Показовим є той факт, що ці відеокамери невідомого походження знаходяться на території, за яку відповідає лише пенітенціарна служба. Працівники Державної пенітенціарної служби також не змогли відповісти, чи є ще на поверсі, де проходить лікування Юлія Тимошенко, інші незаконно встановлені відеокамери», - наголошується у повідомленні.

«Батьківщина» вимагає від влади припинити порушувати право Ю.Тимошенко на конфіденційність та інші провокаційні дії щодо неї, встановити імена та посади осіб, які постійно та цілодобово стежать за Ю.Тимошенко, та порушити проти них кримінальні справи.

Як повідомляв УНІАН, Печерський райсуд Києва в жовтні 2011 року засудив Ю.Тимошенко до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів із Росією в 2009 році.

З кінця грудня 2011 року екс-прем'єр відбуває строк у Качанівській колонії у Харкові. З травня через погіршення здоров'я Ю.Тимошенко перебуває у лікарні "Укрзалізниці" в Харкові.