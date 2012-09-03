Тимошенко каже, що за нею стежать навіть у душі

Екс-прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко запевняє, що чинній владі не вдасться знищити її як політика.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Ю.Тимошенко, вона вважає, що нові кримінальні звинувачення, зокрема щодо вбивства Щербаня, на її адресу є визнанням факту неможливості перемогти її як політика.

Ю.Тимошенко вважає, що влада намагається довести будь-яким чином, за своїми поняттями, її причетність хоча б до якихось злочинів.

Навіть перебуваючи у в'язниці, вона не шкодує, що обрала шлях боротьби з олігархією.

«Вони відмовляли мені в наданні належної медичної допомоги сім місяців. Вони відчувають почуття задоволення, коли спостерігають за мною, коли я не можу вставати, ходити або допомогти собі. Вони навіть не надавали милиці, заявляючи, що я здорова. На щастя, як один з моїх друзів сказав мені, принаймні, мій політичний хребет не пошкоджений», - зазначила екс-прем'єр.

«Я зберігаю спокій навіть тоді, коли знаю, що ці нелюди ведуть відеоспостереження за мною в душі, в процедурних кабінетах і в кімнатах, призначених для конфіденційних зустрічей із захисниками, коли вони застосовують насильство і позбавляють навіть тих прав, які є у вбивць і наркоманів. Бо я вірю: я зможу об'єднати український народ. Інакше як можна виправдати титанічні зусилля режиму з позбавлення мене волі та інших політичних опонентів?», - заявила Ю. Тимошенко.