Вийшла книжка про одного з перших керівників української розвідки

За словами автора книги Віктора Смєлова, вибір дати презентації не випадковий - книгу представлено напередодні двадцятиріччя створення української розвідки, а Ігор Петрович Смешко - один із творців розвідки й очолював Службу безпеки України.

В.Смєлов зазначив, що книга описує цей етап життєвого шляху генерал-полковника, доктора технічних наук, керівника української розвідки й керівника української розвідспільноти, а також Служби безпеки України. «Ця книга - не лише біографія керівника, вона відкриває сторінки розвитку українських спецслужб», - зазначив автор.

За словами автора, І.Смешко був учасником багатьох важливих для України подій і процесів. Зокрема, створення й розвитку спеціальних служб України, налагодження взаємин між різними спецслужбами, які «не завжди були простими й гладкими. Його точка зору та позиція робили визначальний вплив на хід подій і процесів».

Колишній заступник генерального прокурора України Микола Обиход на презентації заявив, що «надії читачів на цікаву й змістовну книгу будуть виправдані. У книзі як рентгеном просвічено все життя Ігоря Смешка. Навколо відомої людини завжди багато міфів, на людей, які мають і проповідують ідеї, ллють бруд. На Смешка, як керівника організації «Сила і честь» виливалося багато бруду, а в книзі - життя, відтворене в документах й розповідях людей, які були разом із ним».

За словами М.Обихода, на початку 90-х років, коли Україна переживала переломні часи після розвалу Союзу й створення незалежної української держави, «нашу розвідку очолила системна людина, аналітик із високими моральними якостями. Саме він почав створювати нові спецслужби. Він багато зробив на посту начальника військової розвідки». На думку колишнього заступника генпрокурора, в кадровому складі спецслужб за останні роки «відбулися сумні зміни. Я можу нагадати ситуацію з одним із керівників спецслужб Андрієм Кислинським, який навіть вищої освіти не мав. Про що можна говорити, як служба може захищати й контролювати те, що відбувається в країні, якщо допускає в керівництво таких людей?».

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Він зазначив, що «в книзі представлена та жорстока боротьба за різні моделі побудови держави. Серед різних заслуг хочу пригадати, що складний період Помаранчевої революції було пройдено мирно завдяки позиції СБУ. Саме тоді Україна могла піти шляхом югославського варіанту. І величезна заслуга Ігоря Петровича в тому, що цього не сталося».

На думку письменника Юрія Щербака, «ця книга - зразок аналітичної роботи. Вона добре скомпонована і являє собою зразок документалістики та аналітики. Я не належав до розвідки, але як націоналіст-державник завжди надавав величезного значення розвитку розвідки й контррозвідки. Ігор Петрович - видатна особистість. Він технократ, який не закінчував школу КДБ. Він свідомо пішов у цю сферу в період становлення державності. І його внесок в її становлення величезний».