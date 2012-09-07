За ТВі вступилася група «Першого грудня»

Про це йдеться у переданому УНІАН зверненні Ініціативної групи “Першого грудня”.

“Цілеспрямована політика замовчування, яка є відповідальністю нинішньої влади, призвела до того, що слово стало програмованим, конвойованим, і заляканим. Відтак четверта влада не виконує свою основну місію, яка полягає в тому, щоб бути на сторожі, будити, і викривати неправду. В цих умовах особливо важливо захистити незалежні джерела інформації”, – йдеться у зверненні.

Відомі інтелектуали наголошують: «коли немає свободи слова, громадянин стає повністю беззахисним, адже публічність – єдиний дієвий спосіб знати, а отже – мати можливість змінювати».

Вони переконані, що “країні необхідна чесна, фахова та продуктивна розмова навколо життєво важливих проблем, де буде гарантоване право голосу всім. А така розмова неможлива без свободи слова та вільного доступу до інформації. Захистивши свободу слова та вільні засоби масової інформації, серед яких телеканал ТВі, ми гарантуватимемо шанси на демократичний розвиток України”.

Учасники Ініціативної групи персонально закликали членів Національної ради з питань телебачення та радіомовлення – Володимира Манжосова, Євгена Баранова, Оксану Калетник, Ірину Опілат, Оксану Головатенко, Ларису Мудрак, Миколу Фартушного – усвідомити свою суспільну відповідальність та відновити в повному обсязі мовлення телевізійного каналу ТВі.

Група “Першого грудня” закликала всіх громадян об’єднатися навколо відповідальності за майбутнє своєї країни, виступити на захист телеканалу ТВі і приєднатись до всеукраїнської акції протесту, яка відбудеться 8 вересня.

“Якщо ми щиро бажаємо жити вільними людьми у вільній країні – мусимо робити це разом”, – наголосили учасники Ініціативної групи “Першого грудня”, до якої входять В’ячеслав Брюховецький, Богдан Гаврилишин, Семен Глузман, Кардинал Любомир Гузар, Іван Дзюба, Мирослав Маринович, Мирослав Попович, Євген Сверстюк, Вадим Скуратівський, Ігор Юхновський.