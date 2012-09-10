Білоруські екологи просять Януковича не добудовувати ХАЕС

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це сказано у зверненні, поширеному ГО «Екодом».

«Ми поділяємо стурбованість українських екологічних організацій з приводу реалізації цього проекту і звертаємося до Віктора Януковича з проханням не підписувати цей закон. Ми просимо також Міністерство природних ресурсів та охорони навколишнього середовища Білорусі зробити зусилля для відновлення консультацій з Україною з приводу добудови Хмельницької АЕС за участю білоруської громадськості, а також повідомити Комітет з дотримання Конвенції Еспоо (Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище в трансграничному контексті, підписана в Еспоо (Фінляндія) в 1991 році – УНІАН) про порушення, що спостерігалися при прийнятті рішень про добудову станції», - йдеться у зверненні.

Білоруські екологи зазначають, що для 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС планується використати застарілу, проте раніше не реалізовану технологію, що підвищує небезпеку проекту (УНІАН: 6 вересня Верховна Рада України прийняла закон про розміщення, проектування і будівництво енергоблоків № 3 і 4 ХАЕС. Документ набуде чинності після підписання його Президентом).

«Особливо ми наголошуємо на тому факті, що проект є трансграничним і передбачає використання в циклі охолоджування реакторів цієї АЕС трансграничної річки Горинь, що впадає в Прип’ять. Таким чином, жителі районів Білорусі, що вже постраждали від Чорнобильської АЕС, зазнають додаткового неприпустимого ризику радіаційного впливу», - сказано в документі.

Білоруські екологи нагадують, що, згідно з Конвенцією Еспоо, «участь громадськості є невіддільним елементом трансграничної оцінки впливу на навколишнє середовище».

«Закон прийнято без проведення громадських слухань і належних консультацій з громадськістю Білорусі, про які ми просили в листі Міністерству екології і природних ресурсів України. Ми сподіваємося на те, що Україна не піде шляхом подальших порушень міжнародних екологічних конвенцій і не допустить реалізації цього високонебезпечного, зокрема для жителів Білорусі, трансграничного проекту», - йдеться у зверненні до В.Януковича.