Білоруські екологи просять Януковича не добудовувати ХАЕС
Білоруське громадське об'єднання «Екодом» закликало Президента України Віктора Януковича відмовитися від планів реалізації проекту, що передбачає завершення будівництва Хмельницької АЕС.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це сказано у зверненні, поширеному ГО «Екодом».
«Ми поділяємо стурбованість українських екологічних організацій з приводу реалізації цього проекту і звертаємося до Віктора Януковича з проханням не підписувати цей закон. Ми просимо також Міністерство природних ресурсів та охорони навколишнього середовища Білорусі зробити зусилля для відновлення консультацій з Україною з приводу добудови Хмельницької АЕС за участю білоруської громадськості, а також повідомити Комітет з дотримання Конвенції Еспоо (Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище в трансграничному контексті, підписана в Еспоо (Фінляндія) в 1991 році – УНІАН) про порушення, що спостерігалися при прийнятті рішень про добудову станції», - йдеться у зверненні.
Білоруські екологи зазначають, що для 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС планується використати застарілу, проте раніше не реалізовану технологію, що підвищує небезпеку проекту (УНІАН: 6 вересня Верховна Рада України прийняла закон про розміщення, проектування і будівництво енергоблоків № 3 і 4 ХАЕС. Документ набуде чинності після підписання його Президентом).
«Особливо ми наголошуємо на тому факті, що проект є трансграничним і передбачає використання в циклі охолоджування реакторів цієї АЕС трансграничної річки Горинь, що впадає в Прип’ять. Таким чином, жителі районів Білорусі, що вже постраждали від Чорнобильської АЕС, зазнають додаткового неприпустимого ризику радіаційного впливу», - сказано в документі.
Білоруські екологи нагадують, що, згідно з Конвенцією Еспоо, «участь громадськості є невіддільним елементом трансграничної оцінки впливу на навколишнє середовище».
«Закон прийнято без проведення громадських слухань і належних консультацій з громадськістю Білорусі, про які ми просили в листі Міністерству екології і природних ресурсів України. Ми сподіваємося на те, що Україна не піде шляхом подальших порушень міжнародних екологічних конвенцій і не допустить реалізації цього високонебезпечного, зокрема для жителів Білорусі, трансграничного проекту», - йдеться у зверненні до В.Януковича.