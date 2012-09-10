Азаров: Бюджет на 2013 рік буде не гірше, ніж цього року

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров під час зустрічі з представниками Національного конгресу місцевого самоврядування.

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«Бюджет (на 2013 рік - УНІАН) буде не гірше, ніж цього року. Він передбачає принципи спадкоємності і продовження реалізації тих програм, які реалізуються в 2012 році. Жодну з програм закрито не буде», - запевнив М.Азаров.

Прем'єр також зазначив, що наступного року продовжиться бюджетне фінансування програм, розпочатих у 2010-2011 роках.