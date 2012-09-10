У МВС кажуть, що побиті агітатори до них не зверталися

Як повідомили УНІАН у ВЗГ ГУ МВС України в м. Києві, 9 вересня близько 16 години з інтервалом у 16 хвилин по спецлінії 102 з однієї адреси надійшло два повідомлення про пригоди за участю політичних агітаторів. Інцидент стався на проспекті Космонавта Комарова у Солом'янському районі Києва.

«На місце негайно виклику прибув автопатруль Солом'янського райуправління міліції. Першочерговими заходами було встановлено всіх учасників інциденту та викликана слідчо-оперативна група», - повідомляють у міліції. Також зазначають, що «під час з’ясування обставин цієї пригоди встановлено, що інцидент між сторонами виник на ґрунті розбіжностей у політичних поглядах».

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«На відміну від своїх «кривдників», політичні агітатори категорично відмовилися їхати до райуправління міліції, аби у деталях з’ясувати всі обставини пригоди та написати заяву про вчинений відносно них злочин, про який йшлося у першому повідомленні спецлінією «102». Жінка обмежилася наданням пояснення на місці», - говориться в повідомленні ВЗГ ГУ МВС України в м. Києві.

«Двоє інших учасників інциденту проїхали до райуправління та пояснили, що зробили зауваження чоловіку та жінці, які, на їхню думку, розклеюють та роздають листівки з порушенням чинного законодавства. У відповідь активісти почали кричати та погрожувати. Після чого чоловіки викликали міліцію. Звинувачення активістів у заволодінні їх фотоапаратом вони відкинули, як неправдиві», - зазначили у міліції і наголосили: «На поточний момент жодна зі сторін конфлікту з письмовими заявами щодо вчиненого відносно них злочину до міліції не зверталася».

Подію зареєстровано згідно чинного законодавства у Солом’янському райуправлінні міліції. Триває дослідча перевірка. За її результатами буде прийнято процесуальне рішення, додали у міліції.

Як повідомляли ЗМІ, в неділю в Києві невідомі особи скоїли напад на активістів, які роздавали листівки із закликом не голосувати на виборах за Партію регіонів.

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У коментарі "Українській правді" один з постраждалих Ілля Кротенко повідомив, що напад стався у неділю близько 16 години. На групу активістів, яка поширювала листівки в Києві, напали спочатку двоє, а потім приєдналось ще кілька "братків", розповів постраждалий. Нападники намагалися відібрати листівки та фотоапарат, яким активісти вели зйомку нападу. На допомогу активістам прийшли перехожі.

Лише після цього приїхало три наряди міліції.

Головним учасником нападу на активістів, які роздавали листівки проти ПР, як пише УП, виявився заступник голови Київської організації "Молоді регіони" Роман Карпов. Його ідентифікував один з читачів цього інтернет-видання. Уточнюється також, що Р.Карпов є і заступником голови Солом'янської районної організації Партії регіонів.

Сьогодні, 10 вересня, народні депутати В’ячеслав Кириленко та Ксенія Ляпіна направили запит до генерального прокурора та міністра внутрішніх справ України з вимогою притягнути до відповідальності причетних до нападу на громадських активістів руху «Відсіч». Парламентарії також вимагають розслідувати, чому представники міліції вчасно не зреагували та не притягнули до відповідальності нападників.