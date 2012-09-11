Янукович задумав реформувати Кабмін
17:03, 11 вересня 2012Політика
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Президент України Віктор Янукович висловлюється за реформування Кабінету Міністрів з метою збільшення уваги до промислової галузі економіки.
Віктор Янукович проводить нараду
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Дніпропетровську на нараді з питань підтримки реального сектору економіки.
«Нам потрібно буде дуже серйозно підійти до роботи Кабінету Міністрів, вдосконалити структуру Кабінету Міністрів. Сьогодні промисловість опинилася дещо осторонь, такого не повинно бути», - сказав Президент.
При цьому В.Янукович не уточнив, про які саме зміни в структурі уряду йдеться.
Говорячи загалом про формування державної політики до 2017 року щодо розвитку промислової галузі, В.Янукович наголосив на важливості ухвалення відповідної програми.
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