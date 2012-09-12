На Луценка уже написали рапорт в колонії

Профілактична комісія Менської колонії №91 розгляне на своєму засіданні поведінку екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, який з 31 серпня відбуває покарання у цьому виправному закладі. Про це повідомила УНІАН прес-секретар управління Державної пенітенціарної служби у Чернігівській області Ксенія Ісаєнко.

За її інформацією, комісія розгляне питання про винесення попередження Ю. Луценку за невиконання законних вимог адміністрації колонії.

К.Ісаєнко уточнила, що вчора Ю.Луценко некоректно повів себе по відношенню до працівників колонії – він відмовився виконувати наказ залишити чергову частину, де розмовляв по телефону. Ю.Луценко почав висловлювати претензії до працівників, що недоговорив по телефону через поганий зв'язок і не все сказав своєму співрозмовнику, відмовився залишити приміщення, сказавши, що може перебувати там скільки завгодно.

"Насправді, це не так, і ув'язнений порушив чинні нормативно-правові документи, якими керуються працівники виправної колонії", - сказала К.Ісаєнко.

Вона уточнила, що про порушення складено відповідний рапорт, який буде розглядатися на засіданні профілактичної комісії.

"На засіданні буде присутній Ю.Луценко і він зможе пояснити свої дії. Це не інцидент, це непорозуміння", - зауважила К.Ісаєнко. Вона додала, що засідання комісії відбудеться або сьогодні, або завтра.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого 2012 року Печерський райсуд Києва засудив Ю.Луценка до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна (643 тис. грн. компенсації МВС за завдану шкоду) за заволодіння державним майном та перевищення службових повноважень. 16 травня Апеляційний суд Києва визнав цей вирок правомірним.

17 серпня Ю.Луценка було засуджено до двох років обмеження свободи у справі про організацію незаконного стеження під час розслідування отруєння кандидата в президенти Віктора Ющенка.

31 серпня Ю.Луценка доставили до Менської колонії № 91, де він відбуватиме покарання.

7 вересня дружина Ю.Луценка Ірина Луценко заявила, що працівники Менської виправної колонії порушують право її чоловіка на приватне життя.

І.Луценко зауважила, що з часу переведення її чоловіка з СІЗО до колонії вона мала з ним лише три побачення. І.Луценко додала, що раз на місяць її чоловік має право зустрічатися з родичами і депутатами, щодня - з адвокатами та раз на квартал – на довгострокову зустріч з родиною. Крім того, він має право щодня годину розмовляти по телефону. І.Луценко зауважила, що правилами не встановлено заборону для ув’язнених на обговорення під час телефонних розмов суспільно-політичних проблем, але фактично вона діє.

«На кожному слові «БЮТ, Турчинов, опозиція» зв'язок переривається. І фактично ми можемо поговорити лише про те, що потрібно привезти і передати», - сказала І.Луценко.

За словами дружини екс-міністра, працівники колонії попередили його, що розмови прослуховуються і навіть називали прізвища тих, з ким він спілкувався, зокрема народних депутатів Юрія Стеця, Олеся Донія та інших.

«Вони чітко ідентифікують, з ким він говорить, про що він говорить і яка тема. Кожна секунда на кожне ключове слово обривається і фактично він говорити не може», - заявила І.Луценко.

Вона повідомила, що востаннє її зустріч та зустріч адвоката Ігоря Фоміна з Ю.Луценко відбувалося через скло, хоча раніше скляну перегородки відкривали.

«Коли вони побачили, що я привожу йому роздруківки з інтернету, газети не «Сегодня» та «Аргументи і факти», а серйозні видання «Дзеркало тижня», «Кореспондент», «Фокус», то вони сказали, що не можуть відкрити це скляне вікно», - додала дружина екс-міністра.