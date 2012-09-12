Граф Розумовський подарував ікону собору Різдва Богородиці в Козельці

Як повідомила УНІАН прес-служба благодійного фонду Миколи Рудьковського, у заходах взяв участь нащадок останнього гетьмана України Кирила Розумовського – граф Олександр Розумовський.

Він прибув з Відня на особисте запрошення М.Рудьковського, з яким син графа Андрій Розумовський навчався у Віденському університеті.

Урочисті заходи у Козельці розпочалися з літургії у соборі Різдва Богородиці, збудованого на кошти Наталії Розумовської та вшанування її пам'яті, оскільки 12 вересня виповнилося 250 років з дня смерті матері гетьмана. Граф подарував для собору ікону "Успіння Пресвятої Богородиці".

Після літургії відбулося спецпогашення блоку марок та конверта із зображенням собору. Свій підпис на конверті також залишив граф О.Розумовський.

З нагоди свята у Козельці також відбулася наукова конференція та презентація книги “Собор Різдва Богородиці в Козельці”, виданої співробітниками Національного архітектурно-історичного заповідника "Чернігів стародавній", і яка продовжила серію видань про пам’ятки архітектури національного значення.

У книзі подається короткий опис містечка Козельця та його пам’яток, історія родини Розумовських і будівництва собору Різдва Богородиці, поданий його художньо-стилістичний аналіз, також розповідається про ікони унікального іконостасу храму.

В урочистих заходах взяли участь представники районної ради та районної держадміністрації, Товариства "Чернігівське земляцтво у Києві", а також науковці, мешканці містечка.

Довідка УНІАН. Собор Різдва Богородиці – мурований, двоповерховий храм у стилі бароко створено на замовлення графині Наталії Розумовської відомими архітекторами Андрієм Квасовим та Іваном Григорович-Барським у 1752-63 роках. Храм-усипальниця вражає монументальністю і водночас святковістю та вишуканістю. В інтер’єрі собору панують центральна баня та різьблений з липи позолочений іконостас, створений, як вважається, за участю видатного архітектора В. Растреллі.