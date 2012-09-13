Група "1 грудня" виступила на захист TBi

Про це йдеться в переданому УНІАН Зверненні Ініціативної групи «Першого грудня» до членів Національної ради з питань телебачення й радіомовлення Володимира Манжосова (голови), Оксани Головатенко, Лариси Мудрак, Євгена Баранова, Оксани Калетник, Ірини Опілат, Миколи Фартушного з приводу відключення телеканалу ТВі з кабельних мереж України.

У спеціальному зверненні, направленому особисто до кожного із членів Нацради з питань телебачення та радіомовлення відомі інтелектуали наголошують: “Своїм угодовством ви звели Нацраду до ролі інструмента адміністративного тиску влади”.

“Масове відключення телеканалу ТВі з кабельних мереж України збурило все наше суспільство, що змушує нас підняти свій голос на захист колективу телеканалу, а головне – на захист свободи слова і справедливості телеефіру України”, – йдеться у зверненні.

Автори документа нагадують про вимоги законодавства, зокрема: встановлення Національною радою не передбачених законом обмежень у розповсюдженні каналу ТВі є антиконкурентною дією державного органу (стаття 15 Закону України “Про захист економічної конкуренції”), за вчинення якого передбачена персональна відповідальність (стаття 166-18 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

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“Навіть одного з цих аргументів було б достатньо, щоб зробити висновок про серйозну правову відповідальність членів Національної ради, – пишуть відомі інтелектуали. – Зрозуміло, що в умовах вибіркового характеру нашого правосуддя (що обертається цілковитою його руйнацією) сподіватися на реакцію правоохоронців не доводиться. Проте залишаються щонайменше два чинники, про які вам не слід забувати:

по-перше, має право на свій голос громадянське суспільство, і присуди його тим суворіші, чим покірнішою є постава державних чиновників щодо авторитарної влади. Ми протестуємо проти того, що своїм угодовством ви звели Національну раду України з питань телебачення й радіомовлення до ролі інструмента адміністративного тиску влади, і попереджуємо, що, відмовляючись чинити опір незаконним вимогам влади, ви збираєте на свої голови громадянське безчестя”.

“По-друге, не слід ігнорувати і голос сумління, який звучить тихо, але виносить присуди непідкупно. Ми остерігаємо членів Національної ради, що існує відповідальність моральна – відповідальність перед Богом і перед людьми, яких ви позбавляєте права дізнаватися правду. Кривда, яку ви заподіюєте, є надто великою, щоб виправдатися страхом втратити свою роботу чи прагненням не потрапити самим під коліщатка каральної машини. Чинячи кривду, ви лише укріплюєте цю машину, яка остаточно руйнує навіть ті паростки верховенства права, що вже сформувалися в Україні. Це пляма, яка лягає також і на ваше сумління”, – наголосили учасники Ініціативної групи «Першого грудня».

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«ТВі є не єдиним засобом масової інформації, який постраждав за останній час від волюнтаристських дій влади, санкціонованих покорою членів Нацради», – йдеться у тексті листа. “Своїм зверненням ми обстоюємо і їхні інтереси. Ми переконані, що безпека, куплена вами ціною антигромадянського угодовства, є насправді ілюзорною. А страх, що змусив вас піти на компроміс цього разу, буде терзати вас зі щораз більшою силою. І всього цього можна не допустити, якщо стати на бік Правди. Припиніть вимикати телеканал ТВі з мережі кабельного телебачення. Посприяйте відновленню ліцензійних умов з усіма провайдерами кабельного телебачення, які вже підкорилися вашим вимогам”.

*** Ініціативна група «Першого грудня» створена в 20-ту річницю референдуму. До складу групи входять чільні представники національної інтелігенції: В’ячеслав Брюховецький, Богдан Гаврилишин, Семен Глузман, Володимир Горбулін, Кардинал Любомир Гузар, Іван Дзюба, Мирослав Маринович, Мирослав Попович, Євген Сверстюк, Вадим Скуратівський, Ігор Юхновський. Ініціативна група «Першого грудня» вбачає своєю місією встановлення в країні правил гри, які базуватимуться на загальнолюдських цінностях, і які сьогодні є затребуваними українським суспільством.