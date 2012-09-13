Порошенко розблокував арештовані рахунки ТВі
Міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко скасував наказ КМДА щодо блокування рахунків телеканалу ТВі.
Про це повідомив генеральний директор телеканалу ТВі Микола Княжицький на своїй сторінці у Facebook.
"Хоч одна хороша новина... Міністр економіки Петро Порошенко скасував наказ КМДА про блокування наших рахунків", - написав Княжицький, посилаючись на відповідну постанову відомства.
"Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінекономрозвитку від 15.08.2012 № 921 в частині застосування спеціальної санкції до зазначеного в додатку до цього наказу суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності України", - цитує Княжицький текст наказу Порошенка.
Нагадаємо, раніше гендиректор ТВі повідомив, що за листом Мінекономіки у телеканалу арештували валютні рахунки і йому заборонили проводити зовнішньоекономічну діяльність без спецдозволу Мінекономіки.