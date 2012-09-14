Янукович: Україна шукає прийнятні шляхи інтеграції в Митний союз та ЄЕП
10:11, 14 вересня 2012Політика
1196 0
Президент України Віктор Янукович заявляє, що Україна шукає прийнятні шляхи інтеграції в Митний союз.
Янукович - у Ялті
Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України сказав, виступаючи на 9-й Ялтинській щорічній зустрічі (YES).
В.Янукович нагадав, що Україна підписала угоду про створення зони вільної торгівлі в рамках СНД.
Він підкреслив, що Україна уважно аналізує досвід створення і функціонування таких інтеграційних об’єднань як Митний союз Росії, Казахстану і Білорусі та Єдиний економічний простір.
«Нинішнім часом Україна вибудовує модель співпраці з Митним союзом, вивчає шляхи співпраці та прийнятні шляхи інтеграції», - сказав Президент. Він зауважив, що особлива увага приділяється питанням трансформації цих об’єднань в Євразійський економічний союз, при якому Україна має статус спостерігача.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter