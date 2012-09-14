Янукович каже, що консорціум для керування ГТС - лише один із варіантів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у виступі на 9-й Ялтинській щорічній зустрічі.

«Ми також розглядаємо й інші шляхи спільної з нашими партнерами експлуатації ГТС, враховуючи зростаючі потреби країн Європейського Союзу у природному газі», - наголосив Президент.

Водночас В.Янукович підкреслив, що для України залишається пріоритетом створення спільно з Росією та іншими партнерами консорціуму з експлуатації, модернізації та розвитку української газотранспортної системи.

Про консорціум він почав говорити у контексті розвитку відносин України і Туреччини в енергетичній сфері.

Президент підкреслив, що в України і Туреччини є гарні перспективи співпраці щодо забезпечення енергетичної безпеки в регіоні.

«Порядок денний у цьому питанні може бути дуже широкий. По-перше, це об’єднання зусиль у проектах розвитку та модернізації систем транзиту енергоносіїв. Сьогодні це важливе питання не тільки для України та Туреччини, але й для всіх країн регіону», - підкреслив В.Янукович.