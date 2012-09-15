Капітан міліції отримав 5 років за побиття

Як повідомляє прес-служба прокуратури Херсонської області, прокуратурою Голопристанського району проведено досудове слідство та підтримано державне обвинувачення у кримінальній справі стосовно дільничного інспектора міліції Голопристанського РВ УМВС України в області, капітана міліції.

Встановлено, що правоохоронець, перебуваючи у приміщенні Голопристанського РВ УМВС України у Херсонській області, вчинив побиття громадянина і заподіяв йому тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.

Вироком апеляційного суду Херсонської області міліціонера визнано винним у скоєнні інкримінованих йому злочинів, призначено остаточну міру покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі із позбавленням права працювати в правоохоронних органах строком на три роки, позбавлення спеціального звання «капітан міліції» та штраф у розмірі 8,5 тис. грн.