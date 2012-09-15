7 членів ПАРЄ їдуть до ЦВК та Януковича
07:04, 15 вересня 2012Політика
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20-21 вересня делегація спостерігачів Парламентської Асамблеї Ради Європи відвідає Україну.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Ради Європи.
У ході візиту делегація на чолі зі швейцарським депутатом Андреасом Гроссом планує провести зустрічі з Президентом України Віктором Януковичем, головою Верховної Ради Володимиром Литвиним, головами Центральної виборчої комісії та Конституційного суду, а також з представниками громадянського суспільства, журналістами та дипломатами.
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Делегація складатиметься з сімох членів ПАРЄ.
Повна делегація, у складі 40 членів ПАРЄ, братиме участь у спостереженні за процесом голосування в день виборів, 28 жовтня.
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