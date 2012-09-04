Співдоповідач ПАРЄ: Україна скочується у канаву

Україна скочується у канаву, роблячи крок вперед і два назад.

Про це в інтерв’ю Deutsche Welle повідомила співдоповідачка ПАРЄ по Україні Маріетта де Пурбе-Лундін.

Вона зауважила, що найбільшою проблемою української влади є “багато слів і мало дій”.

“Вони обіцяють й не виконують зобов’язань, взятих на себе при вступі. Справи йдуть у неправильному напрямку. Я б навіть сказала, що Україна скочується у канаву, роблячи крок вперед й два назад”, – заявила співдоповідач.

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Вона додала, що ПАРЄ може допомогти, але для цього треба дослуховуватись до рекомендацій організації. “Але якщо говорити відверто, не лише цей уряд не виконує зобов’язання, але й інші, що урядували в останні 17 років”, – сказала М.де Пурбе-Лундін.