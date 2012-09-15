Азаров: У 2013 році Україна вдвічі скоротить споживання газу

У 2013 році Україна в два рази скоротить споживання газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив в своєму виступі на 9-му Форумі Ялтинської європейської стратегії (YES).

«Ми зайняли позицію економії енергоресурсів, економії газу. І ми наступного року скорочуємо вдвічі споживання газу. Вдумайтеся, за 2 роки зменшити споживання газу в два рази. Це вам не стереотип про Україну, яка нібито не здатна сама вирішувати і щось робити», - сказав М.Азаров.

Як раніше повідомляв УНІАН, у зв'язку з високою ціною на паливо Україна заявила про намір знизити закупівлі російського газу в 2012 році з передбачених контрактом 52 мільярди кубометрів газу до 27 мільярдів кубометрів.

Разом з тим в РФ стверджують, що час для переговорів за обсягами закупівель палива на цей рік вже упущено: річний контрактний обсяг може бути змінений не пізніше, ніж за півроку до початку постачань.

Довідка УНІАН. Контракт "Газпрома" і "Нафтогаза" містить умову "бери або плати", який поширюється на 80% обсягу закупівлі газу, передбаченого за контрактом. Виходячи з річного контрактного обсягу на 2012 рік у 52 млрд кубометрів, Україна повинна сплатити не меншого 41,6 млрд кубометрів газу.

Україна в січні-липні скоротила імпорт російського газу на 39%, порівняно з аналогічним періодом 2011 року, - до 18,738 млрд кубометрів, причому ці дані включають обсяги, поставлені не тільки "Нафтогазу", а й хімічній групі Ostchem Holding.