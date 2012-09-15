Грищенко запитав у європейських політиків: Хто ще хоче у в'язницю?

Міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт заявляє, що він не зміг отримати побачення з екс-прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко, яка відбуває покарання в колонії в Харкові, оскільки цьому завадив МЗС України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це К.Більдт заявив сьогодні в Ялті на 9-му форумі «Ялтинської європейської стратегії» під час дискусії, що стосується справи Ю.Тимошенко.

За словами шведського міністра, Ю.Тимошенко на побачення виділено 4 години на місяць.

Проте після прохання організувати зустріч з екс-прем'єром з дотриманням всіх формальностей, йому в цьому було відмовлено.

«Нам сказали, що МЗС не дозволив», - заявив К.Більдт.

У відповідь керівник зовнішньополітичного відомства України Костянтин Грищенко заявив, що коли у шведського міністра буде бажання відвідати Харків, побачити, як працюють ті або інші інституції, то український МЗС підготує для нього «чудовий протокол».

При цьому К.Грищенко підкреслив, що МЗС не керує тюремною системою України.

Дискусія з приводу справи Ю.Тимошенко спричинила пожвавлення в залі серед європейських політиків, і К.Грищенко запитав у присутніх: «Хто ще хоче у в'язницю?»

«Давайте зберемо цілу групу», - сказав глава українського МЗС, додавши при цьому, що всіх законів потрібно дотримуватися.