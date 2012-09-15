Турчинов з Яценюком не потраплять завтра до Тимошенко

Державна пенітенціарна служба України не надала дозвіл на зустріч керівника Центрального виборчого штабу Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Олександра Турчинова та глави Ради Об’єднаної опозиції Арсенія Яценюка з лідером цієї політичної сили Юлією Тимошенко.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ВО «Батьківщина».

Як уточнили в прес-службі, ця зустріч мала відбутися на прохання Ю.Тимошенко в неділю, 16 вересня.

«Таким чином Державна пенітенціарна служба України порушила статтю 110 Кримінально-виконавчого кодексу України», - наголосили в ВО «Батьківщина».