Турчинов з Яценюком не потраплять завтра до Тимошенко
19:40, 15 вересня 2012Політика
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Державна пенітенціарна служба не дозволила Яценюку та Турчинову завтра зустрітися з Тимошенко – «Батьківщина».
Арсеній Яценюк і Олександр Турчинов отримали відмову
Державна пенітенціарна служба України не надала дозвіл на зустріч керівника Центрального виборчого штабу Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Олександра Турчинова та глави Ради Об’єднаної опозиції Арсенія Яценюка з лідером цієї політичної сили Юлією Тимошенко.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі ВО «Батьківщина».
Як уточнили в прес-службі, ця зустріч мала відбутися на прохання Ю.Тимошенко в неділю, 16 вересня.
«Таким чином Державна пенітенціарна служба України порушила статтю 110 Кримінально-виконавчого кодексу України», - наголосили в ВО «Батьківщина».
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