В Держдумі вже кажуть, що затія з Південним потоком - безперспективна

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це в понеділок на прес-конференції в Москві сказав голова комітету Держдуми з енергетики Іван Грачов.

«Моя точка зору завжди відрізнялася від офіційної. Я завжди вважав, що ця затія (будівництво «Південного потоку» - УНІАН) - безперспективна. Основний аргумент такий – упреться «Південний потік» у країни, які нітрохи не кращі й не гірші за Україну з точки зору власних грошей та інтересів», - сказав І.Грачов.

За його словами, заяви керівництва Болгарії про можливий вихід із проекту саме і є таким прикладом.

«Болгарія поводиться точно так, як і Україна», - сказав він.

І.Грачов підкреслив, що розумніше було б домовитися Росії, Україні та Європі використовувати діючу українську ГТС.

«ГТС України полагодити легко й весь необхідний обсяг газу з урахуванням «Північного потоку» можна відправити через Україну», - сказав він.

Голова думського комітету впевнений, що сторонам до кінця року треба спробувати знайти компроміс і вийти на угоду з використання українських труб. Тоді тема «Південного потоку» стане неактуальною.

«Якщо не вдасться домовитися, значить вліплять 40 млрд у цей проект», - сказав І.Грачов.

Російський економіст Михайло Хазін підкреслив, що ціна газу має бути дуже високою, щоб окупити «Південний потік».

Окрім цього М.Хазін вважає, що головне завдання Європи й США - не пустити Україну в Митний союз.

«Якщо Україна потрапляє в Митний союз, то проблем із обхідними трубами немає взагалі. До того ж при цьому вирішуються й питання низьких цін на газ для українців», - сказав він.

Сьогодні газета "Коммерсант-Украина" повідомила, що Болгарія погрожує "Газпрому" відмовою від будівництва «Південного потоку».

У п'ятницю прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов заявив, що Болгарія може відмовитися від планів із будівництва газопроводу South Stream, якщо Росія й надалі наполягатиме на вимозі виплатити 1 млрд євро компенсації за відмову будівництва атомної електростанції в цій країні.

Довідка УНІАН: У цілях диверсифікації маршрутів експортних поставок природного газу ВАТ «Газпром» реалізує проект будівництва газопроводу «Південний потік» через акваторію Чорного моря до країн Південної та Центральної Європи.

Для реалізації сухопутної частини проекту з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією, Хорватією та Австрією підписано міжурядові угоди.