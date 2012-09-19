Власенко: тюремники не віддають Тимошенко дозиметрів

"Дозиметри не повернули, незважаючи на те, що вони відсутні у переліку предметів, заборонених для передачі ув’язненим", - сказав С.Власенко, повідомляється на сайті Ю.Тимошенко.

Захисник наголосив, що дозиметри потрібні Ю.Тимошенко для визначення рівня радіаційного фону у неї в палаті. "Ті два дозиметри, які були вилучені під час незаконного обшуку, показували завищені показники радіаційного фону", - додав він.

Як повідомлялося, 13 вересня у палаті Ю.Тимошенко був проведений обшук, під час якого було вилучено два дозиметри. Того ж дня Ю.Тимошенко звернулася до адміністрації Качанівської виправної колонії з заявою, в якій вимагала повернути їй незаконно вилучені дозиметри або надати дозвіл захисникам передати інші прибори для вимірювання радіаційного фону.

Екс-прем’єр заявила, що конфісковані в неї дозиметри чотири рази показували суттєве перевищення норм радіаційного фону у лікарняній палаті.