Третьяков: Влада намагається відтворити путінський стиль домінування над ЗМІ

Ухвалені в першому читанні Верховною Радою України зміни до Кримінального кодексу, які передбачають кримінальне покарання за наклеп, є черговою спробою влади провести наступ на свободу слова і незалежну журналістику, вважає опозиційний депутат Олександр Третьяков. Про це він сказав в інтерв'ю журналістам.

«Насправді посилення кримінальної відповідальності за наклеп є черговою спробою влади провести наступ на незалежну журналістику. Для мене це проблематика дуже близька, оскільки, коли я був власником медіа холдингу, то особисто гарантував свободу слова та незалежність для журналістів», - заявив політик.

«Ми бачимо, що «регіонали» разом з комуністами і блоком Литвина намагаються відтворити путінський стиль домінування влади над засобами масової інформації, - зазначив Олександр Третьяков. - Однак при цьому вони не враховують, наскільки українські реалії відрізняються від російських».

Влада, на думку депутата, розраховує за допомогою підконтрольних судів отримати можливість кидати кого завгодно за ґрати за звинуваченням у нібито наклепі і таким чином залякати суспільство. Однак, переконаний політик, вона отримає абсолютно зворотну реакцію.

«Пружина народного обурення і так стиснута до крайньої межі, - вважає Олександр Третьяков. - Ще трохи - і вона розпрямиться з такою силою, яку навряд чи навіть у найстрашнішому сні можуть уявити собі ініціатори подібного «законотворчості». Мирний Майдан зразка 2004 року - це найбільш гуманне, що може очікувати цю владу в разі остаточного ухвалення цього закону».

Нагадаємо, що Олександр Третьяков балотується на виборах-2012 за мажоритарним округом № 218, що об'єднує частини Святошинського та Оболонського районів столиці.