Завтра в Україну прибуде делегація спостерігачів ПАРЄ
13:32, 19 вересня 2012Політика
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20-21 вересня делегація спостерігачів Парламентської Асамблеї Ради Європи відвідає Україну.
ПАРЄ надсилає делегацію для передвиборчого контролю
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Ради Європи.
Під час візиту делегація на чолі зі швейцарським депутатом Андреасом Гроссом планує провести зустрічі з Президентом України Віктором Януковичем, головою Верховної Ради Володимиром Литвином, керівниками Центральної виборчої комісії та Конституційного суду, а також із представниками громадянського суспільства, журналістами і дипломатами.
До складу делегації увійдуть сім членів ПАРЄ.
Зокрема, за даними Lb.ua, до делегації увійдуть співдоповідачі Моніторингового комітету ПАРЄ Маріетта де Пурбе-Лундін і Майліс Репс.
Завдання делегації ПАРЄ - передвиборчий моніторинг в Україні, оцінка виборчого законодавства і самої кампанії.
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