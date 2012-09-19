Завтра в Україну прибуде делегація спостерігачів ПАРЄ

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Ради Європи.

Під час візиту делегація на чолі зі швейцарським депутатом Андреасом Гроссом планує провести зустрічі з Президентом України Віктором Януковичем, головою Верховної Ради Володимиром Литвином, керівниками Центральної виборчої комісії та Конституційного суду, а також із представниками громадянського суспільства, журналістами і дипломатами.

До складу делегації увійдуть сім членів ПАРЄ.

Зокрема, за даними Lb.ua, до делегації увійдуть співдоповідачі Моніторингового комітету ПАРЄ Маріетта де Пурбе-Лундін і Майліс Репс.

Завдання делегації ПАРЄ - передвиборчий моніторинг в Україні, оцінка виборчого законодавства і самої кампанії.