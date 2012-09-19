Ющенко закликав журналістів згуртуватися

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Нашої України».

«Таке рішення шкідливе, бо принесе дуже багато шкоди демократичному простору, цей документ не відповідає європейському духу і посилить інструменти тиску на журналіста», – сказав він, коментуючи ухвалення Верховною Радою відповідного законопроекту.

В.Ющенко наголосив, що свобода слова є ключовою передумовою демократії.

«Свобода слова – це фундаментальна цінність демократії. Якщо у вас віднімають свободу слова, ти не можеш реалізувати свободу вибору, свободу бізнесу, інші громадянські свободи», – сказав В.Ющенко і закликав журналістів виступити на захист свободи слова.

«Я закликаю журналістів бути монолітними у своїй реакції на цю репресивну кривду», – сказав лідер «Нашої України».