Донецька влада боїться, що Кличку дістанеться від футбольних фанів

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив журналістам мер Донецька Олександр Лук’янченко після закінчення сесії міськради.

Він пояснив, що у відповідь на заявку «УДАРу» про проведення зустрічі В.Кличка з виборцями на площі Леніна, міськрада запропонувала інше місце зустрічі - парк Щербакова. Оскільки зустріч В. Кличка на площі Леніна, за словами мера, може бути зірвана через присутність на тому самому місці футбольних фанатів «Шахтаря» і «Динамо», які у неділю грають матч Кубка України.

Мер уточнив, що фанати обох клубів подали заявки на проведення своїх акцій на площі Леніна на той самий час, що і партія «УДАР», на 16.30 23 вересня.

«Але якщо політична сила не бажає йти на наші пропозиції, то ми перешкоджати не будемо, але будуть прийняті додаткові заходи безпеки», - запевнив мер.