Третьяков: Влада знову спробує переламати українське суспільство через коліно

Про це заявив журналістам опозиційний депутат Олександр Третьяков.

Осуд представниками Партії регіонів нещодавно ухвалених ними ж у першому читанні змін до Кримінального кодексу, які передбачають кримінальне покарання за наклеп, нічим іншим як словоблуддям не назвеш. Про це заявив журналістам опозиційний депутат Олександр Третьяков.

Люди, на думку політика, давно розкусили тактику партії влади, яка будується на продавлюванні потрібних їй рішень і створенні «димової завіси» з інформаційних повідомлень про проведення якоїсь дискусії в суспільстві з гострих животрепетних питань, про необхідність реформ після яких «покращення настане прямо зараз». «Так було і у випадку з продавлюванням Податкового кодексу, і у випадку з Пенсійної реформою, - нагадав Олександр Третьяков. - Також діє влада і зараз у випадку із законопроектом про кримінальне покарання за наклеп».

Як вважає депутат, закон про кримінальну відповідальність за наклеп більше розрахований на президентські вибори. «Партія влади не встигає до парламентських виборів впровадити механізм залякування журналістів і цькування вільних ЗМІ, - упевнений Олександр Третьяков, - тому вона переорієнтувалася на президентські вибори, що для неї набагато важливіше. Закон про наклеп у комплексі з законом, який обмежує права українців на мирні зібрання та мітинги, стануть потужною зброєю «регіоналів» на виборах Президента».

Тому, вважає політик, можна в принципі повірити обіцянкам «регіонала» Михайла Чечетова про те, що до виборів Партія регіонів не буде розкручувати тему соціально-вибухонебезпечного закону про наклеп. «Думаю, основний тиск почнеться після парламентських виборів, - сказав Олександр Третьяков. - Саме після виборів вони спробують знову переламати українське суспільство через коліно».

Опозиційний депутат також акцентував увагу на тому, що ефективно протистояти злочинним планам нинішньої влади щодо згортання прав і свобод громадян зможе тільки демократична більшість у новообраній Верховній Раді.

Як повідомляли ЗМІ, заступник лідера фракції ПР у Верховній Раді Михайло Чечетов гарантував від імені Партії регіонів, що закон про кримінальну відповідальність за наклеп до виборів не буде ухвалений.

Нагадаємо, що Олександр Третьяков балотується на виборах-2012 за мажоритарним округом № 218, що об'єднує частини Святошинського та Оболонського районів столиці.