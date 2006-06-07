Партія регіонів надавала завдань непрацюючій Верховній Раді

Парламентська фракція Партії регіонів «Регіони України» вимагає розглянути у Верховній Раді питання про «грубі порушення» владою Конституції та законів України.

Як сказано в переданій УНІАН заяві фракції Партії регіонів, «останнім часом політична й економічна кризи в державі провокуються та супроводжуються грубими порушеннями з боку влади Конституції та законів України. Яскравим прикладом нехтування Конституцією є ситуація в Криму. Безвідповідальні рішення вищих державних урядовців (із відома Президента), в результаті яких до Криму незаконно введені й розміщені американські військові підрозділи, призвели до створення зони нестабільності та серйозної політичної напруженості».

«Ще одним грубим порушенням Конституції та законів України», на думку членів фракції Партії регіонів «є перешкоджання з боку влади формуванню місцевих органів самоврядування в тих регіонах, де «оранжеві» зазнали поразки на виборах. Події в Дніпропетровську, де влада за допомогою "Беркута" намагалася розправитися з депутатами Верховної Ради, які прибули на допомогу місцевим народним обранцям, показують увесь цинізм і беззаконня оранжевого режиму».

«Грубим порушенням Конституції ми вважаємо також поєднання членами уряду їхніх посад у Кабінеті міністрів із мандатом народного депутата», сказано в заяві фракції.

Фракція Партії регіонів вимагає:

1) негайно розглянути на засіданні парламенту ситуацію в Криму;

2) усунути від виконання обов`язків міністрів оборони Анатолія ГРИЦЕНКА і закордонних справ – Бориса ТАРАСЮКА, притягти до відповідальності інших посадовців, винних у незаконному допуску й розміщенні в Криму іноземного військового контингенту, створити слідчу комісію для розслідування цих фактів;

3) створити слідчу комісію щодо подій у Дніпропетровську;

4) членам уряду, які мають депутатський мандат, у дводенний термін визначитися з місцем роботи.

Фракція Партії регіонів підкреслює, що її вимоги рішучі й засновані на настроях і сподіваннях її виборців.