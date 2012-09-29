Одразу семеро кандидатів з округу № 31 знялися з виборів

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення ухвалені сьогодні на засіданні ЦВК на підставі власних заяв кандидатів про відмову балотуватися.

Від боротьби за депутатський мандат відмовилися одразу семеро кандидатів у народні депутати, які балотувалися шляхом самовисування у одномандатному виборчому окрузі № 31 (м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область) – Олег Голюк, Ігор Гуцало, Григорій Кулешов, Олег Левков, Павло Мазур, Валерій Мальцев та Сергій Сазонов. У подальших виборчих перегонах на цьому окрузі залишаються 9 з 16 зареєстрованих раніше кандидатів, у тому числі висуванець Партії регіонів, перший заступник міського голови Кривого Рогу Костянтин Павлов.

Крім того ЦВК скасувала реєстрацію одразу п’ятьох кандидатів у народні депутати, які балотувався шляхом самовисування у одномандатному виборчому окрузі № 138 (смт Ширяєве, Одеська область) – Олександра Бельцева, Андрія Перемана, Віталія Петрусенка, Андрія Слайковського та Миколи Черемховського. Боротьбу за депутатський мандат у цьому окрузі продовжуватимуть 6 з 11 зареєстрованих раніше кандидатів, у тому числі висуванець Партії регіонів, голова правління ПАТ "Місто Банк" Іван Фурсін.

Від подальшої виборчої боротьби також відмовився самовисуванець Володимир Ліщук, який балотувався у одномандатному виборчому окрузі № 36 (м. Павлоград, Дніпропетровська область). У подальших передвиборчих перегонах братимуть участь 8 з 9 зареєстрованих раніше кандидатів.

Скасовано також реєстрацію кандидата у депутати Романа Байбуза, який балотувався у окрузі № 34 (смт. Царичанка, Дніпропетровська область). Боротьбу за депутатський мандат в цьому окрузі продовжуватимуть 8 з 9 зареєстрованих раніше кандидатів.

ЦВК скасувала реєстрацію кандидата у депутати Віталія Хорешка, який балотувався у окрузі № 26 (Дніпропетровськ). Подальшу боротьбу за депутатський мандат в цьому окрузі продовжуватимуть 7 з 8 зареєстрованих раніше кандидатів.

Від передвиборчої боротьби також відмовився самовисуванець Олександр Василевич, який балотувався у окрузі № 140 (м. Біляївка, Одеська область).

Тепер у цьому окрузі залишається 13 з 15 зареєстрованих раніше кандидатів.

Скасовано також реєстрацію висуванця партії "Відродження" Олег Дякевича, який балотувався у окрузі № 97 (м. Бровари, Київська область). Боротьбу за депутатський мандат в цьому окрузі продовжуватимуть 33 з 34 зареєстрованих раніше кандидатів.

ЦВК скасувала реєстрацію кандидата у депутати, висуванця партії "Справедлива Україна" Сергія Албова, який балотувався у окрузі № 128 (м.Миколаїв). Подальшу боротьбу за депутатський мандат в цьому окрузі продовжуватимуть 13 з 15 зареєстрованих раніше кандидатів.

Від передвиборчої боротьби також відмовився висуванець партії "Солідарність жінок України" Юлія Багатир, яка балотувалася у окрузі № 98 (м. Яготин, Київська область). Тепер у цьому окрузі залишається 28 з 31 зареєстрованого раніше кандидата.

Згідно з рішеннями ЦВК, відповідні зміни будуть внесені до виборчих бюлетенів у всіх цих одномандатних виборчих округах.

Таким чином, станом на 29 вересня з виборчої кампанії вибув 91 кандидат у депутати, у тому числі 2 – за рішенням суду, 88 – за власною заявою про відмову балотуватися до Верховної Ради України та 1 – у зв’язку зі смертю. Свою боротьбу за депутатський мандат у 225 одномандатних виборчих округах продовжує 3 041 кандидат.