Одразу семеро кандидатів з округу № 31 знялися з виборів
Центральна виборча комісія (ЦВК) скасувала реєстрацію ще 19 кандидатів у депутати, які балотувалися до Верховної Ради у одномандатних виборчих округах.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення ухвалені сьогодні на засіданні ЦВК на підставі власних заяв кандидатів про відмову балотуватися.
Від боротьби за депутатський мандат відмовилися одразу семеро кандидатів у народні депутати, які балотувалися шляхом самовисування у одномандатному виборчому окрузі № 31 (м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область) – Олег Голюк, Ігор Гуцало, Григорій Кулешов, Олег Левков, Павло Мазур, Валерій Мальцев та Сергій Сазонов. У подальших виборчих перегонах на цьому окрузі залишаються 9 з 16 зареєстрованих раніше кандидатів, у тому числі висуванець Партії регіонів, перший заступник міського голови Кривого Рогу Костянтин Павлов.
Крім того ЦВК скасувала реєстрацію одразу п’ятьох кандидатів у народні депутати, які балотувався шляхом самовисування у одномандатному виборчому окрузі № 138 (смт Ширяєве, Одеська область) – Олександра Бельцева, Андрія Перемана, Віталія Петрусенка, Андрія Слайковського та Миколи Черемховського. Боротьбу за депутатський мандат у цьому окрузі продовжуватимуть 6 з 11 зареєстрованих раніше кандидатів, у тому числі висуванець Партії регіонів, голова правління ПАТ "Місто Банк" Іван Фурсін.
Від подальшої виборчої боротьби також відмовився самовисуванець Володимир Ліщук, який балотувався у одномандатному виборчому окрузі № 36 (м. Павлоград, Дніпропетровська область). У подальших передвиборчих перегонах братимуть участь 8 з 9 зареєстрованих раніше кандидатів.
Скасовано також реєстрацію кандидата у депутати Романа Байбуза, який балотувався у окрузі № 34 (смт. Царичанка, Дніпропетровська область). Боротьбу за депутатський мандат в цьому окрузі продовжуватимуть 8 з 9 зареєстрованих раніше кандидатів.
ЦВК скасувала реєстрацію кандидата у депутати Віталія Хорешка, який балотувався у окрузі № 26 (Дніпропетровськ). Подальшу боротьбу за депутатський мандат в цьому окрузі продовжуватимуть 7 з 8 зареєстрованих раніше кандидатів.
Від передвиборчої боротьби також відмовився самовисуванець Олександр Василевич, який балотувався у окрузі № 140 (м. Біляївка, Одеська область).
Тепер у цьому окрузі залишається 13 з 15 зареєстрованих раніше кандидатів.
Скасовано також реєстрацію висуванця партії "Відродження" Олег Дякевича, який балотувався у окрузі № 97 (м. Бровари, Київська область). Боротьбу за депутатський мандат в цьому окрузі продовжуватимуть 33 з 34 зареєстрованих раніше кандидатів.
ЦВК скасувала реєстрацію кандидата у депутати, висуванця партії "Справедлива Україна" Сергія Албова, який балотувався у окрузі № 128 (м.Миколаїв). Подальшу боротьбу за депутатський мандат в цьому окрузі продовжуватимуть 13 з 15 зареєстрованих раніше кандидатів.
Від передвиборчої боротьби також відмовився висуванець партії "Солідарність жінок України" Юлія Багатир, яка балотувалася у окрузі № 98 (м. Яготин, Київська область). Тепер у цьому окрузі залишається 28 з 31 зареєстрованого раніше кандидата.
Згідно з рішеннями ЦВК, відповідні зміни будуть внесені до виборчих бюлетенів у всіх цих одномандатних виборчих округах.
Таким чином, станом на 29 вересня з виборчої кампанії вибув 91 кандидат у депутати, у тому числі 2 – за рішенням суду, 88 – за власною заявою про відмову балотуватися до Верховної Ради України та 1 – у зв’язку зі смертю. Свою боротьбу за депутатський мандат у 225 одномандатних виборчих округах продовжує 3 041 кандидат.