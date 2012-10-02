Томенко прогнозує, що 1/3 складу ВР будуть родичами і пропонує садити їх разом

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Томенко сказав на брифінгу.

Він запропонував, щоб їх (родичів) розсадили в сесійній залі поряд.

«Тільки у Балоги балотуються три брати – рідні й двоюрідний», - зазначив М.Томенко.

При цьому він додав: «Я був на окрузі, де активно працює чоловік Інни Богословської і переконує, що І.Богословська сама не справляється і їм треба сім’єю в парламенті працювати».

«Герега б’ється по Києву, а чоловік Хмельниччину піднімає, тому що він говорить, що злочинна влада нищить «Епіцентр» і наш бізнес, і ми будемо з жінкою захищати цей бізнес», - сказав М.Томенко.

Він наголосив: «На кожному окрузі я знаходив братів, сестер, родичів, я вже не рахую коханок, бо вони змінюються – я не встигаю фіксувати, кого вони представляють».