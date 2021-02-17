Продовження строку дії відповідної угоди сприятиме дальшому проведенню розслідування за участю нідерландської сторони.

Верховна Рада ухвалила президентський закон про ратифікацію угоди між Україною та Королівством Нідерланди про продовження до 1 серпня 2021 року строку дії угоди між Україною та Нідерландами про міжнародну місію захисту розслідування від 28 липня 2014 року (№0077).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 300 народних депутатів із 353, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом передбачається ратифікувати угоду (у формі обміну нотами) між Україною та Королівством Нідерланди про продовження до 1 серпня 2021 року строку дії угоди між Україною та Нідерландами про міжнародну місію захисту розслідування від 28 липня 2014 року, вчинену 1 серпня 2020 року в м. Києві, яка набирає чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення про виконання сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності цією угодою.

Як зазначається у пояснювальній записці, продовження строку дії відповідної угоди сприятиме дальшому проведенню за участю нідерландської сторони розслідування причин авіаційної катастрофи рейсу МН17 авіакомпанії "Малайзійські авіалінії", що сталася на території України 17 липня 2014 року.

Зауважується, що відповідно до меморандуму про взаєморозуміння між міністрами закордонних справ України та Нідерландів від 24 липня 2014 року українська сторона передала нідерландській стороні повноваження щодо проведення розслідування причин та наслідків авіаційної катастрофи рейсу МН17.

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Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Збиття Росією літака MH17 над Донбасом: що відомо

Літак авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою Росією територією Донецької області. Загинули всі 298 осіб, які перебували на борту. Більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

24 травня 2018 року міжнародна слідча група надала додаткові докази ключової ролі Росії в катастрофі рейсу MH17. Група дійшла висновку, що зенітний ракетний комплекс "Бук", пострілом з якого був збитий літак, належав 53-й зенітно-ракетній бригаді збройних сил РФ, що дислокується в Курську.

19 червня 2019 року спільна слідча група заявила, що першими чотирма підозрюваними в трагедії рейсу МН17 є російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков), який влітку 2014 року був так званим "міністром оборони ДНР", російський генерал Сергій Дубинський (позивний "Хмурий"), який керував "розвідкою ДНР", Олег Пулатов (позивний "Гюрза"), який у 2014 році був "головою 2-го відділу ГРУ "ДНР", а також Леонід Харченко (позивний "Крот"), який був ватажком "розвідувального батальйону" бойовиків.

В Окружному суді Гааги з 9 березня 2020 року триває судовий процес стосовно чотирьох обвинувачених у справі МН17. Особисто жоден з них у судових слуханнях участі не бере.

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Автор: Таня Поляковська