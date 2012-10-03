Експерт: Серед депутатів багато прихильників повернення до криміналізації наклепу

Наразі голосування у першому читанні по даному законопроекту відмінили, але до цього питання парламентарі ще можуть повернутися, адже в українському політикумі багато прихильників повернення до цієї теми. Про таке в ефірі «5 каналу» заявив політичний експерт, директор Центру політичного аналізу «Пента» Володимир Фесенко.

«Мені здається, що це не тільки перемога журналістів, громадськості, в цьому сенсі, але це сталося, тому що частина влади зрозуміла, що це є велика шкода, скажемо так, у виборчій ситуації для правлячої партії, для Президента дуже серйозна шкода, тобто був розкол в середині влади, і добре, що цим скористалися. Але це не означає, що ситуація зможе змінитися і заспокоюватися не можна. В депутатському корпусі прихильників повернення до цієї теми дуже багато», – заявив Фесенко.