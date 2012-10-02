Єфремов: Ніхто не може гарантувати, що до закону про «наклеп» не повернуться

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Єфремов заявив на брифінгу, відповідаючи на питання журналістів, чи готовий він пообіцяти, що в наступному парламенті не буде внесено законопроект про кримінальне покарання за наклеп.

«Що буде в наступному парламенті, можуть знати лише депутати, які будуть обрані до наступного парламенту, і прийматимуть рішення. Жоден з нині чинних народних депутатів не знає, як поведе себе парламент наступного скликання, хто буде туди обраний і які думки будуть у тих депутатів, з даного законопроекту зокрема», - наголосив О.Єфремов.

Він додав, що у зв'язку з цим «робити якісь заяви з цього питання й обіцяти те, що ти не можеш фактично підтвердити, це абсолютно безглузде заняття».

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня український парламент ухвалив у першому читанні проект закону, яким передбачалося ввести кримінальне переслідування за наклеп з покаранням до трьох років ув’язнення. Проект закону був внесений народним депутатом від ПР Віталієм Журавським.

Проект закону викликав критику з боку Єврокомісії, Ради Європи, ОБСЄ і депутатів Європарламенту, а також низку протестів з боку журналістського співтовариства.

25 вересня В.Журавський зареєстрував у парламенті проект постанови про відміну рішення Верховної Ради про ухвалення в першому читанні законопроекту про криміналізацію наклепу.

Учора, 1 жовтня, біля Верховної Ради України проходила акція журналістів і політиків проти ухвалення закону про посилення відповідальності за поширення наклепу.

Сьогодні, 2 жовтня, Верховна Рада України скасувала своє рішення про ухвалення в першому читанні проекту закону «Про внесення змін до Кримінального і Кримінального процесуального кодексу України про посилення відповідальності за посягання на честь, гідність і ділову репутацію людини». “За” таке рішення проголосували 349 із 380 народних депутатів, зареєстрованих у сесійному залі.