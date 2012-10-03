Власенко: Коментувати Кузьміна - все одно що Богословську

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на брифінгу в Харкові С.Власенко зазначив, що такі листи «не коментуються в нормальному суспільстві».

«Ви знаєте, коментувати Рената Равільовича Кузьміна стало так само складно, як коментувати Інну Германівну Богословську. Мені важко. Це фігури абсолютно одного калібру, одного рівня професіоналізму, одного рівня юридичної аргументації. Це не коментується в нормальному суспільстві», - сказав С.Власенко.

Як повідомляв УНІАН, перший заступник генпрокурора України Р.Кузьмін звернувся до Конгресу США з відкритим листом, в якому написав, що має докази причетності Ю.Тимошенко до чотирьох вбивств.

Він заявив, що готовий надати американській стороні для ознайомлення документи слідства та докази винуватості Ю.Тимошенко.

У листі Р.Кузьмін також підкреслив, що Генеральна прокуратура України лише в 2011-2012 роках більше 20 разів зверталася до Департаменту юстиції та Державного департаменту США за допомогою в допиті екс-прем'єр-міністра України Павла Лазаренка, який заявив про свою готовність дати свідчення українським слідчим. «Проте на жоден запит ми не отримали відповіді. Нам закрили саму можливість отримати важливі свідчення про вбивства в Україні», - заявив Р.Кузьмін.

Також Р.Кузьмін вважає, що сенат США, приймаючи резолюцію щодо України, був позбавлений достатньої інформації про те, що Ю.Тимошенко «завдала Україні тяжкої, можливо, непоправної шкоди, яка позначилася на моральному стані всієї нації».

Довідка УНІАН. 22 вересня Сенат США схвалив резолюцію стосовно України. Сенат звернувся до уряду США з вимогою ввести персональні санкції до людей, причетних до політичних репресій в Україні.