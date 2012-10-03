Чоловік Тимошенко: післязавтра їй ще припишуть розп’яття Ісуса Христа

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві О.Тимошенка.

«В даний час влада немає жодних аргументів на відповідь відносно резолюції Сенату США про необхідність негайного звільнення лідера опозиції Юлії Тимошенко та інших політичних в’язнів», - підкреслив О.Тимошенко.

Тому, за його словами, «і придумують нові і нові справи проти Юлії Тимошенко та інших патріотів України».

«Вчора вона була нібито причетна до вбивства Щербаня, сьогодні ще до 4 вбивств, завтра до вбивства Кенеді, післязавтра до розп’яття Ісуса Христа», - зазначив чоловік Ю.Тимошенко, не виключивши, що «можуть з’явитися ще й інші звинувачення в організаціях замаху та вбивствах на території України та її межами. Маразм уже зашкалює».

На переконання О.Тимошенка, бачачи безперспективність і явну програшність всіх справ проти Ю.Тимошенко, «теперішня влада всі сили кинула на безпрецедентні фальсифікації щодо нібито причетності Юлії Тимошенко до вбивств».

У зв’язку з цим чоловік Ю.Тимошенко закликає українців не вірити жодному слову влади. «Кругом одна брехня. Європа вже навіть не реагує на це – дивиться з огидою і презирством», - заявив він.

Також О.Тимошенко звернувся до лідерів провідних країн світу із закликом провести негайне розслідування дій нинішньої української влади. «Матеріали для цього надіслані», - зазначив він, додавши, що компетентним органам США і європейських країн передані матеріали щодо причетності високопосадовців України «до резонансних вбивств, а також відмивання грошей і хабарництва в особливо великих розмірах».

«Зупиніть диктатуру, звільніть Україну від Януковича. Припиніть свавілля і знущання. Попереду у влади – прірва», - закликав О.Тимошенко лідерів провідних країн світу.

Як повідомляв УНІАН, перший заступник генпрокурора України Р.Кузьмін звернувся до Конгресу США з відкритим листом, в якому написав, що має докази причетності Ю.Тимошенко до чотирьох вбивств.

Він заявив, що готовий надати американській стороні для ознайомлення документи слідства та докази винуватості Ю.Тимошенко.

Також Р.Кузьмін вважає, що сенат США, приймаючи резолюцію щодо України, був позбавлений достатньої інформації про те, що Ю.Тимошенко «завдала Україні тяжкої, можливо, непоправної шкоди, яка позначилася на моральному стані всієї нації».

Довідка УНІАН. 22 вересня Сенат США схвалив резолюцію стосовно України. Сенат звернувся до уряду США з вимогою ввести персональні санкції до людей, причетних до політичних репресій в Україні.