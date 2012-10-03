Янукович обіцяє підвищити зарплати десантникам
17:50, 03 жовтня 2012Політика
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Президент України Віктор Янукович обіцяє найближчим часом підвищення зарплат десантним військам, а також пенсій - військовим пенсіонерам.
Янукович пообіцяв, що до кінця року пенсії військовим пенсіонерам зростуть на 30%
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам після відвідання 240-го центру підготовки підрозділів 8-го армійського корпусу Збройних сил України.
В.Янукович наголосив, що сьогодні відбувається поступове збільшення грошового утримання в усіх родах військ, так, вже підвищено зарплати у Військово-морських силах, у ПВО.
«Наступний крок - десантні війська», - сказав Президент.
Перед цим, виступаючи перед військовими, В.Янукович пообіцяв, що до кінця року пенсії військовим пенсіонерам зростуть на 30%.
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