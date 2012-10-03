Янукович обіцяє підвищити зарплати десантникам

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам після відвідання 240-го центру підготовки підрозділів 8-го армійського корпусу Збройних сил України.

В.Янукович наголосив, що сьогодні відбувається поступове збільшення грошового утримання в усіх родах військ, так, вже підвищено зарплати у Військово-морських силах, у ПВО.

«Наступний крок - десантні війська», - сказав Президент.

Перед цим, виступаючи перед військовими, В.Янукович пообіцяв, що до кінця року пенсії військовим пенсіонерам зростуть на 30%.