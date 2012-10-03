В Україні хочуть зняти фільм «У бій знову ідуть одні старики»

Про це в середу, 3 жовтня, на прес-конференції у Києві розповіли заслужені артисти України Вілорій Пащенко та Олександр Немченко, артист і режисер Алім Федоринський, народний артист Грузії Вано Янтбелідзе, а також опозиційний депутат Олександр Третьяков.

«Це буде фільм про долю Олександра Немченка, Вано Янтбелідзе, Аліма Федоринського, Вілорія Пащенка та долі кожного з акторів, які знімалися в картині Леоніда Бикова», - сказав Вілорій Пащенко. Як розповів артист, майже 10 років тому на зустрічі творчої групи з приводу 30-річчя виходу у світ фільму народилася ідея зняти історію про акторів «2-ї співочої ескадрильї». Весь цей час, за словами Пащенка, вона не отримувала подальшого розвитку, поки нею не зацікавився Олександр Третьяков.

Сам політик повідомив про те, що має намір виступити співпродюсером фильма. «В бій ідуть одні «старики» - це один з найулюбленіших фільмів мого дитинства, - сказав він. - Мені було дуже приємно побачити під час концертів «стариків» реакцію людей на цих прекрасних акторів, тому коли мені запропонували стати співпродюсером проекту, що готується, я з радістю погодився».

Вілорій Пащенко висловив упевненість, що цінності фільму актуальні і затребувані і у новій соціальній дійсності. Олександр Третьяков також підтвердив те, що в суспільстві є величезний запит на високохудожнє патріотичне кіно.

Відповідаючи на запитання, що буде з проектом, якщо політик не переможе на мажоритарних виборах, Олександр Третьяков заявив, що впевнений у своїй перемозі. «Таку впевненість мені дає щоденне спілкування з виборцями, - сказав депутат. - Щодня ми проводимо по 2-3 зустрічі. Мої гарні шанси на перемогу підтверджує соціологія. Впевнений, що виграємо разом з виборцями округу № 218».

Творчі зустрічі киян з групою фільму «В бій ідуть одні старики» у Святошинському та Оболонському районах продовжуватимуться і надалі. Наступний концерт відбудеться 4 жовтня о 18.00 за адресою: Святошинський район, вул. Туполєва, 13.